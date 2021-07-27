За даними слідства екс-дипломат входив до організованої групи, яка збирала інформацію для російської розвідки.

В Литві Шяуляйський окружний суд визнав дипломата і колишнього депутата Сейму Альгірдаса Палецкіса винним у шпигунстві на користь РФ. Його засудили до 6 років позбавлення волі.

Як повідомляє Delfi, за даними слідства Палецкіс у 2017-2018 роках входив в організовану групу, яка займалася збором інформації для російської розвідки за грошову винагороду. До групи входив громадянин РФ, визнаний винним у справі про події 13 січня 1991 року в Литві, а також співробітник спецслужб РФ.

Один з фігурантів справи - підприємець Деймантас Бертаускас, був звільнений від кримінальної відповідальності. Він визнав свою провину і дав свідчення.

Вирок Палецкіса не є остаточним і може бути оскаржений в Апеляційному суді Литви.

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Альгірдас Палецкіс - онук першого голови Президії Верховної Ради Литовської РСР Юстаса Палецкіса. Він був заарештований за звинуваченням у шпигунстві наприкінці 2018 року.

Раньше Литва вислала білоруських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. 7 липня Литва скоротила посольство Білорусі до одного консула і трьох технічних співробітників.

Автор: Дмитро Захаров