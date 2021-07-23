Глава МЗС Литви стверджує, що країни Заходу ще мають важелі, щоб добитися для України вигоди від проекту.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав помилкою угоду США і Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє DW.

Він стверджує, що країни Заходу ще мають важелі, щоб добитися для України вигоди від проекту. За словами Ландсбергіса, умовою для початку дії газопроводу могло б стати "виведення російських військових з України" або чітка перспектива членства в НАТО для України.

Коментуючи угоду між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", литовський міністр назвав її помилкою. "Я вважаю, що це помилка, і ця помилка дорого коштуватиме", - сказав Ландсбергіс. "Бачу можливість виправити цю помилку, (...) якби Україні було запропоновано План дій щодо членства в НАТО або відкриття газопроводу було б використано як важіль вимагати виведення російських військ з території України", - зазначив він.

Читайте такожБудапештський меморандум 2.0: що обіцяє Україні угода Байдена і Меркель щодо "Північного потоку-2"

За словами міністра, новий газопровід - "величезна перемога" для російського президента Володимира Путіна, а "за цю перемогу він повинен платити справді високу ціну". "Це серйозний важіль, і є можливість використати цей важіль якось мінімально позитивно. Якщо цього не буде зроблено, то це буде поразкою (...) насамперед тих держав, які домовилися про цей "Північний потік-2", - сказав Ландсбергіс.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини щодо підтримки України, Європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброї проти України.

Німеччина має намір призначити спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Німеччина заснує "Зелений фонд" для України і заохочуватиме залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 мільярда доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

У відповідь на це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна ініціює консультації з Європейською Комісією та Німеччиною через загрозу безпеці, яку створює газопровід "Північний потік-2".

Водночас в Європейській комісії заявили, що поки не отримували офіційний запит України про консультації через домовленість США і Німеччини стосовно завершення будівництва "Північного потоку-2". Своєю чергою, заступник головного речника Єврокомісії Дана Спінант додала, що в ЄК готові обговорити це питання з Україною.

Довідка УНІАН. Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко