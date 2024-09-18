Щонайменше один із вибухів стався на похороні членів угруповання, загиблих під час вибухів пейджерів, що сталися у вівторок, 17 вересня.

У Бейруті, столиці Лівану, знову вибухали пейджери, а також рації та радіоприймачі у членів угруповання "Хезболла". За даними Reuters, вибухи пристроїв зафіксовано в середу, 18 вересня, на півдні країни і в південних передмістях Бейрута, повідомили джерело в органах безпеки і свідки.

Портативні рації "Хезболла" придбала п'ять місяців тому, приблизно в той самий час, коли було куплено пейджери, повідомило джерело в службі безпеки.

Підконтрольні "Хезболлі" ЗМІ пишуть, що вибухали різні електронні пристрої, гаджети, електроніка на мотоциклах, автомобілях і не тільки. За даними тг-каналів, окрім рацій вибухали ноутбуки і смартфони, офіційно цю інформацію поки що не підтверджено.

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Щонайменше три людини загинули, десятки поранені внаслідок нової серії вибухів у Лівані. Дані про загиблих наводить державне новинне агентство Лівану, про постраждалих пише Reuters із посиланням на джерело. Від нової хвилі вибухів постраждали понад 100 осіб, повідомляє Al Hadath.

Державне Національне агентство новин Лівану (NNA) передало, що "старі пейджери" вибухнули в будинках у південних передмістях Бейрута і на півдні Лівану. Кілька поранених були переведені до лікарень у столиці та в Баальбеку, розташованому в долині Бекаа, додає агентство.

Один із кореспондентів NNA повідомив, що двоє людей дістали поранення після вибуху пристрою на дорозі в селі Алі аль-Нахрі в центральній частині Бекаа.

Інший повідомив, що пейджер вибухнув у машині поруч із цвинтарем у Дждейдет Марджейун на півдні Бекаа.

За словами жителів, вибухали магазини стільникового зв'язку і техніка в будинках. Деякі житлові будинки почали горіти.

Щонайменше один із вибухів стався на похороні членів угруповання, загиблих під час вибухів пейджерів, що сталися у вівторок, 17 вересня.

Рації, що вибухнули по всьому Лівану, були з нової партії японської фірми ICOM. Саме: модель icom v82. Попередньо "Моссад" оснастив їх вибухівкою так само, як і пейджери.

Вибухи пейджерів у Лівані 17 вересня

Щонайменше 12 людей загинули і понад три тисячі дістали поранення внаслідок вибухів пейджерів, що використовуються членами збройного угруповання "Хезболла", у Лівані 17 вересня. "Хезболла" назвала цей інцидент найбільшим провалом у роботі служб безпеки за останній час і звинуватила в події Ізраїль.

"Хезболла" звинуватила у вибухах пейджерів Ізраїль, пригрозивши йому "суворим покаранням" у відповідь. Ізраїль поки що не прокоментував подію.

Як повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в ліванських службах безпеки, ізраїльська розвідка "Моссад" встановила вибухівку в 5 тисячах пейджерів, ввезених ліванським угрупованням "Хезболла" за кілька місяців до вибухів.

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