У Мілані горить 15-поверхова будівля. Пожежний борються з вогнем протягом декількох годин.
Про це повідомляють у Пожежній службі країни.
Рятувальники беруть участь у гасінні пожежі з 17:30 за місцевим часом. Полум'я спочатку торкнулося верхніх поверхів будівлі, а потім поширилося на нижні.
О 20:00 полум'я вдалося взяти під контроль, рятувальники почали просуватися на верхні поверхи будинку. Вони показали знімки з вертольота.
Читайте такожВнаслідок попадання ракети в житловий будинок в Кабулі загинули двоє осіб - ЗМІПізніше стало відомо, що близько двадцяти машин, припаркованих внизу, також горять.
За даними видання Ansa, в будинку проживає близько 70 сімей. Невідомо, скільки людей може перебувати в будівлі зараз.
Мер Мілана Джузеппе Сала повідомив, що інформації про жертв або поранених поки немає.
🔴 #Milano, #incendio#grattacielo: le fiamme hanno interessato inizialmente gli ultimi piani dell’edificio di 20 livelli e si sono poi propagate ai livelli inferiori. Operazioni dei #vigilidelfuoco in corso [#29agosto 18:45] pic.twitter.com/rPpRCZ1Ozu— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 29, 2021
#Milano#incendio grattacielo: fiamme sotto controllo, le nostre squadre stanno avanzando dall’interno verso i piani superiori dell’edificio. Sono 15 i mezzi impiegati, oltre 50 i #vigilidelfuoco. Immagini della ricognizione aerea dall’elicottero. [#29agosto 20:00] pic.twitter.com/dKtm1eznUi— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 29, 2021
Пожежники входять у квартири, виламуючи двері, щоб перевірити, чи залишився хто-небудь всередині.
🔴 #Milano, proseguono le complesse verifiche dei #vigilidelfuoco all’interno del grattacielo #TorredeiMoro. Coinvolte nell’#incendio anche una ventina di autovetture parcheggiate nell’area sottostante [#29agosto 20:45] pic.twitter.com/VLQBrMQtrJ— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 29, 2021
Станом на 22:00 пожежники продовжують гасити пожежу. На верхніх поверхах все ще є вогнища.
🔴#Milano#incendio#TorredeiMoro, raggiunti telefonicamente i residenti nell’edificio: non sono stati segnalati dispersi. Proseguono da procedura le verifiche dei #vigilidelfuoco che stanno procedendo all’estinzione dei focolai ancora attivi nei piani alti [#29agosto 22:00] pic.twitter.com/rMP0pXI6eZ— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 29, 2021
Нагадаємо, що раніше в охопленій лісовими пожежами Каліфорнії утворився вогняний смерч. А в Китаї показали нового робота-пожежного, який може витримувати надвисокі температури.