У будинку проживало близько 70 сімей / фото Vigili del Fuoco

У Мілані горить 15-поверхова будівля. Пожежний борються з вогнем протягом декількох годин. 

Про це повідомляють у Пожежній службі країни

Рятувальники беруть участь у гасінні пожежі з 17:30 за місцевим часом. Полум'я спочатку торкнулося верхніх поверхів будівлі, а потім поширилося на нижні.

О 20:00 полум'я вдалося взяти під контроль, рятувальники почали просуватися на верхні поверхи будинку. Вони показали знімки з вертольота.

Читайте такожВнаслідок попадання ракети в житловий будинок в Кабулі загинули двоє осіб - ЗМІПізніше стало відомо, що близько двадцяти машин, припаркованих внизу, також горять. 

За даними видання Ansa, в будинку проживає близько 70 сімей. Невідомо, скільки людей може перебувати в будівлі зараз.

Мер Мілана Джузеппе Сала повідомив, що інформації про жертв або поранених поки немає.

Пожежники входять у квартири, виламуючи двері, щоб перевірити, чи залишився хто-небудь всередині. 

Станом на 22:00 пожежники продовжують гасити пожежу. На верхніх поверхах все ще є вогнища.

Нагадаємо, що раніше в охопленій лісовими пожежами Каліфорнії утворився вогняний смерч. А в Китаї показали нового робота-пожежного, який може витримувати надвисокі температури.

Автор: Людмила Жерновська