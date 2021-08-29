Інформації про жертв або зниклих поки немає.

У Мілані горить 15-поверхова будівля. Пожежний борються з вогнем протягом декількох годин.

Про це повідомляють у Пожежній службі країни.

Рятувальники беруть участь у гасінні пожежі з 17:30 за місцевим часом. Полум'я спочатку торкнулося верхніх поверхів будівлі, а потім поширилося на нижні.

О 20:00 полум'я вдалося взяти під контроль, рятувальники почали просуватися на верхні поверхи будинку. Вони показали знімки з вертольота.

Читайте такожВнаслідок попадання ракети в житловий будинок в Кабулі загинули двоє осіб - ЗМІПізніше стало відомо, що близько двадцяти машин, припаркованих внизу, також горять.

За даними видання Ansa, в будинку проживає близько 70 сімей. Невідомо, скільки людей може перебувати в будівлі зараз.

Мер Мілана Джузеппе Сала повідомив, що інформації про жертв або поранених поки немає.

🔴 #Milano, #incendio#grattacielo: le fiamme hanno interessato inizialmente gli ultimi piani dell’edificio di 20 livelli e si sono poi propagate ai livelli inferiori. Operazioni dei #vigilidelfuoco in corso [#29agosto 18:45] pic.twitter.com/rPpRCZ1Ozu — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 29, 2021

#Milano#incendio grattacielo: fiamme sotto controllo, le nostre squadre stanno avanzando dall’interno verso i piani superiori dell’edificio. Sono 15 i mezzi impiegati, oltre 50 i #vigilidelfuoco. Immagini della ricognizione aerea dall’elicottero. [#29agosto 20:00] pic.twitter.com/dKtm1eznUi — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 29, 2021

Пожежники входять у квартири, виламуючи двері, щоб перевірити, чи залишився хто-небудь всередині.

Станом на 22:00 пожежники продовжують гасити пожежу. На верхніх поверхах все ще є вогнища.

🔴#Milano#incendio#TorredeiMoro, raggiunti telefonicamente i residenti nell’edificio: non sono stati segnalati dispersi. Proseguono da procedura le verifiche dei #vigilidelfuoco che stanno procedendo all’estinzione dei focolai ancora attivi nei piani alti [#29agosto 22:00] pic.twitter.com/rMP0pXI6eZ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 29, 2021

Нагадаємо, що раніше в охопленій лісовими пожежами Каліфорнії утворився вогняний смерч. А в Китаї показали нового робота-пожежного, який може витримувати надвисокі температури.

Автор: Людмила Жерновська