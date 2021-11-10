З 13 листопада для в’їзду в Нідерланди також буде необхідний негативний результат тесту на коронавірус.

У відповідь на рішення ЄС щодо виключення нашої країни з "зеленого списку", Нідерланди зберегли можливості подорожей для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Водночас, з 13 листопада додалася нова вимога для туристів з України – крім свідоцтва про вакцинацію для в’їзду також буде необхідний негативний результат тесту на коронавірус.

Умови в'їзду до Нідерландів для українців

З 11 листопада 2021 року Україна належить до переліку так званих "територій дуже високого ризику" (very high-risk area), що означає застосування для в’їзду до Нідерландів наступних нижчевказаних вимог.

Читайте такожНам тут раді: які країни Європи визнають CoronaVacДля осіб, які в’їжджають на територію ЄС із країн, що належать до переліку так званих "територій високого ризику", діє заборона на в’їзд до ЄС. Виняткові категорії існують для осіб, які є повністю вакцинованими від COVID-19 вакциною, схваленою Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Тобто, Нідерданди визнають усі вакцини, що офіційно використовуються в Україні.

Сертифікати вакцинації, згенеровані в застосунку "Дія", визнаються Нідерландами та можуть використовуватися для в’їзду в країну. Паперові сертифікати з порталу "Дія" (з QR-code) також можуть використовуватися для в’їзду до Нідерландів. Натомість "жовтий сертифікат" не вважається Нідерландами доказом вакцинації, отже його не можна використати для в’їзду в країну.

Також потрібно буде подати для огляду такі документи співробітникам прикордонної служби Нідерландів:

роздруковану і заповнену "Декларацію про вакцинацію від COVID-19"

з 13 листопада 2021 року негативний результат тесту на COVID-19

підтвердження вашого зворотного рейсу

Декларацію про вакцинацію мають заповнити усі мандрівники віком від 12 років, які прибувають з-поза меж Шенгенської зони. Діти віком до 18 років, які подорожують з вакцинованими батьками або законними опікунами, звільняються від цієї вимоги, але повинні пред’явити для огляду негативний результат тесту на COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, Кіпр, Естонія та Хорватія також вирішили залишитися відкритими для туристів з України, попри рішення Євросоюзу виключити нашу країну з "зеленого списку" безпечних країн для подорожей.

Натомість Бельгія заборонила в'їзд навіть вакцинованим туристам з України.

Автор: Марина Григоренко