Нова популістська партія BSW стала лідером у трьох східних землях Німеччини, а її головна умова - відмова від допомоги Києву.

Нова ліва популістська партія Німеччини вимагає надто високу ціну за створення коаліції в трьох східних землях. Вони змушують "союзників" відмовитися від допомоги Україні.

Видання Reuters пише, що такі поступки ризикують підірвати проукраїнський консенсус у Німеччині. Вони також посилюють напруженість у федеральній коаліції канцлера Олафа Шольца в Берліні, яка і так висить на волосині.

Створений у січні Альянс Сахра Вагенкнехта (BSW) - єдина партія, яка виступає проти військової допомоги Україні, крім вкрай правої AfD, яка стала ізгоєм, оскільки інші партії відмовляються з нею співпрацювати.

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Вересневі успіхи BSW на виборах у землях Бранденбург, Тюрінгія та Саксонія роблять його практично незамінним партнером для основних партій, які прагнуть створити коаліції.

Сахра Вагенкнехт, популярний лідер, який викликає розбіжності, і хоче, щоб регіональні відділення його партії змушували всіх потенційних партнерів підписуватися під її антивоєнними позиціями як ціну за створення коаліції.

Це призвело до того, що бранденбурзьке відділення соціал-демократів Шольца (СДПН) схвалило спільну заяву з BSW, в якій йшлося про таке: "Війна не буде закінчена подальшими поставками зброї".

У заяві також критикується можливе розміщення американських ракет дальнього радіусу дії в Німеччині, що викликало обурення в Берліні і невдоволення деяких членів СДПН.

Агнешка Брюггер, старша депутатка від "Зелених" - молодшого партнера в уряді Шольца - звинуватила СДПН у тому, що та покірно підкорилася "цинічному і популістському курсу" BSW.

"Той, хто говорить про мир, але при цьому припиняє підтримку України, не хоче справжнього миру", - сказала вона. "Така політика поставить під загрозу безпеку нашої країни і наших союзників".

Мер Мюнхена від СДПН Дітер Райтер заявив, що формулювання партії Бранденбурга "неприйнятні".

Хоча уряди земель Німеччини не мають прямого впливу на зовнішню політику, позиція BSW була озвучена на тлі охолодження суспільства до підтримки України в критичний момент, коли Росія домоглася успіхів на полі бою, а політика США щодо Києва залежить від виборів 5 листопада.

Маневри BSW також зміцнюють традиційно русофільський лівий фланг СДПН, вважає Штефан Маршалл, політолог з Університету Дюссельдорфа.

Минулого місяця СДПН призначила генеральним секретарем Маттіаса Мірша, який, схоже, реабілітує Герхарда Шрьодера, колишнього канцлера, який працював у російській компанії "Газпром" і називає президента Володимира Путіна другом.

Війна в Україні - позиція Німеччини

У Німеччині заявили, що не мають наміру далі передавати Україні велику військову техніку для боїв із російською окупаційною армією.

При цьому видання Bild пише, що всупереч публічній риториці в Берліні вже не вірять, що Україна зможе здобути перемогу у війні.

Водночас глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін має бути готовий до війни з Росією до 2029 року. У зв'язку з цим він планує почати підготовку військ, для чого потрібне і відповідне фінансування.

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