Деякі проекти надто затягнуті у часі, а на окремі - немає грошей.

Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявив, що ФРН має бути готова до війни з Росією до 2029 року. У зв'язку з цим він планує розпочати підготовку військ, для чого потрібне й відповідне фінансування.

Як пише Defence Express, військово-морські сили Німеччини на сьогодні є однією з найменших структур її армії. Флот ФРН налічує 48 одиниць - 11 фрегатів, п’ять корветів, шість підводних човнів, 12 кораблів протимінного захисту тощо. Причому навряд ситуація кардинально зміниться до 2029 року. Берлін запланував замінити два танкери та додати до флоту ще п'ять корветів класу Braunschweig.

Стосовно авіації ситуація схожа. Німеччина планує передусім замінювати техніку, а не розширювати її кількість. Так,замість восьми P-3C Orion будуть вісім P-8A Poseidon, і 22 гелікоптери Mk.88A Sea Lynx має замінити 31 одиниця 31 NH90 MRFH Sea Tiger. Для посилення бойової потужності армія ФРН потребує модернізації фактично всіх підрозділів.

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"Водночас у цьому напрямку насправді не все позитивно. До прикладу, якщо взяти ті ж корвети класу Braunschweig, то друга партія з п’яти корветів має бути поставлена у військо з жовтня 2025 і до кінця 2026 року. Втім проблема полягає в тому, що перша партія вже потребує Mid-Life Upgrade, однак німці вирішили, що замість модернізації краще закупити третю партію на п’ять корветів на яку, втім, грошей не знайшли, тож закупівлю додаткових кораблів відклали", - зауважують аналітики.

Флот субмарин також потребує поповнення, але цього немає у найближчих планах. З шести підводних човнів класу типу 212A чотири - потребують термінової модернізації, на що також немає грошей. Тому натомість Німеччина вирішила закупити шість великих безпілотних підводних комплексів. Це має розширити можливості протичовнової боротьби та допомогти у розвідці.

Крім того, німці запланували модернізацію фрегатів, їх у них 11 одиниць. F123 Brandenburg отримають нову систему управління та озброєння, нові засоби ППО RAM Block 2B і ESSM Block 2, і протикорабельні ракети RBS15 Mk3 замість Harpoon. Судна F124 Sachsen матимуть нову РЛС, ППО RAM Block 2B і ESSM Block 2, а от протикорабельні ракети вони отримають інші - Naval Strike Missile Block 1A. Крім того, на борту цих кораблів будуть нові бойові гелікоптери. Водночас F125 Baden-Württemberg отримають у тестовому режимі ЗРК IRIS-T SLM.

Також німці планують закупити 1000 ракет RAM Block 2B на 1 млрд євро до 2031 року та ESSM Block 2 на 269 млн євро. Наразі вони закуповують ПКР RBS15 Mk3, нові Naval Strike Missile Block 1A та 48 легких торпед Mk54 на 122 млн євро.

Війна Росії з Заходом

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр прогнозує, що Росія може напасти на НАТО найближчими роками.

Президент Польщі Анджей Дуда казав, що РФ може напасти на Альянс уже в 2026-2027 році.

Згідно з моделюванням можливого нападу Росії на східний фланг НАТО у 2027 році, альянсу знадобиться 10 днів для активації п'ятої статті про колективну оборону. Метою моделювання було оцінити, як Альянс відреагує на гіпотетичну російську атаку та визначити стратегії захисту Латвії, Литви та Естонії.

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