Чоловіка, який втік з країни, звинувачують у погрозах і фізичному насильстві щодо співробітника поліції під час забору крові в українській лікарні.

Німеччина може вперше екстрадувати громадянина України, який намагався уникнути мобілізації, пояснивши це небажанням служити у лавах ЗСУ через особисті переконання. Дозвіл на це надав Федеральний верховний суд країни, пише MDR.

"Відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції, якщо держава, про яку йдеться, зазнає збройного нападу в порушення міжнародного права, і тому відповідна особа повинна очікувати призову на військову службу", – пояснили судді.

Водночас німецький закон та Європейська конвенція з прав людини не виключають екстрадиції.

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Раніше українські правоохоронці запросили в Німеччини екстрадицію чоловіка, який втік з країни. Його звинувачують у погрозах і фізичному насильстві щодо співробітника поліції під час забору крові в українській лікарні.

Коли у Німеччині чоловіка помістили в екстрадиційну камеру, він опирався поверненню в Україну, аргументуючи це тим, що в разі екстрадиції йому доведеться очікувати призову на військову службу. Проте чоловік сказав, що "не хоче вбивати людей і відмовився від військової служби з міркувань совісті". Через це Вищий земельний суд Дрездена звернувся до Федерального верховного суду Німеччини, аби там розʼяснили, чи можна видати чоловіка Україні. Там відповіли ствердно.

Екстрадиція українських чоловіків

Розмови про те, чи буде Європа видавати Україні чоловіків, які незаконно виїхали з країни для уникнення мобілізації, тривали не один місяць.

Тоді низка країн заявили, що не будуть екстрадувати українців призовного віку, що проживають на їхній території. Зокрема, таке рішення ухвалили в Австрії.

Німецькі експерти ж казали, що процедура екстрадиції між Німеччиною та Україною здійснюється на підставі Європейської конвенції про видачу правопорушників. За словами представників Міністерства юстиції Німеччини, дезертирство та ухилення від військової служби, не можуть бути підставою для екстрадиції. При цьому такі злочини, як давання хабарів, щоб не бути мобілізованим, не є винятками для екстрадиції. Проте статус захисту, який часто мають українські біженці в Німеччині, не перешкоджає екстрадиції за підробку документів чи хабар.

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