Глава Нью-Йорка вказав, що пишається стійкістю і духом українського народу, який протистоїть терористичним атакам і ніколи не здасться.

Над американським Нью-Йорком, а саме на Мангеттені, замайорів український прапор. Стяг підняв особисто мер міста Ерік Адамс.

У церемонії взяли участь генеральний консул України Олексій Голубов, члени міської ради, мерії, конгресмени, а також представники української громади, передає Укрінформ.

"Будь-який конфлікт, який розгортається у глобальному масштабі, розгортається й на вулицях Нью-Йорка. Бомби, які вибухають у Києві, розбивають наші серця тут, у Нью-Йорку, та по всій нашій країні", – сказав Ерік Адамс.

"Підняття прапора – це ще й підняття енергії та духу українського народу, ми з ним єдині. Ми знаємо, що таке боротися за Батьківщину. І сьогодні ми єдині. Ми з вами. Ми – частина українського народу", – продовжив мер.

Глава Нью-Йорка вказав, що пишається стійкістю і духом українського народу, який протистоїть терористичним атакам і ніколи не здасться. Він додав, що прапор майорітиме над містом до самої перемоги України у війні.

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