Велика Британія вже мала подібний досвід, і він став для країни серйозним ударом.

Плани президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа різко скоротити бюджет на міжнародну допомогу можуть стати "великою стратегічною помилкою". Це рішення може призвести до того, що Китай посилить свій глобальний вплив.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, пише The Guardian. Він нагадав, що Велика Британія вже мала подібний досвід злиття Департаменту міжнародного розвитку з Міністерством закордонних справ. Цей крок став серйозним ударом по "м'якій силі" Британії в країнах, що розвиваються, та за їх межами. Під час візиту до Києва Леммі зазначив у коментарі Guardian, що Лондон витратив роки на те, щоб "розплутати цю стратегічну помилку.

Видання зауважило, що вже звільнено тисячі співробітників USAID. Програми агентства закривають по всьому світу – зокрема в Україні. Йдеться про різні проєкти – від програм реабілітації ветеранів до роботи незалежних ЗМІ та антикорупційних ініціатив. Вони фактично зупинилися за одну ніч.

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"Ми зробимо все можливе, щоб пом'якшити ці рішення, але очевидно, що Сполучене Королівство не має ресурсів, доступних Сполученим Штатам", – наголосив Леммі.

Міжнародна допомога США: що передувало

У січні адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила іноземну допомогу в рамках USAID на три місяці, аби провести перевірки доцільності виділення коштів на різні програми. Від цього рішення постраждала і Україна – зокрема, Мінцифри.

Агентство Reuters повідомило, що адміністрація Трампа скорочує штат USAID у 30 разів. Тільки 294 співробітники агентства збережуть свої робочі місця.

Державний секретар США Марко Рубіо наголошував, що Вашингтон не буде повністю припиняти всю міжнародну допомогу. Проте вона повинна просувати національні інтереси США, а не бути благодійністю, додав він.

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