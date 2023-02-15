Вогонь охопив 900 квадратних метрів будівлі.

У місті Коломна (Московська область) сталася масштабна пожежа на території організації з ремонту залізничного складу.

Як повідомляють в Головному управлінні МНС Росії по Московській області, про загоряння стало відомо о 17:30, на місце виїхали п'ять розрахунків, проте до вечора їх кількість збільшилася в шість разів. Відомо, що пожежа охопила 900 квадратних метрів будівлі ангара "на території колишнього заводу".

"Сталося обвалення перекриттів між першим і другим поверхом в частині будівлі. На місце виїхав пожежний потяг", - повідомили в МНС.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що горить будівля, в якій розташована компанія, що займається ремонтом і обслуговуванням дизелів. Гасіння ускладнює те, що у рятувальників є проблеми з водою.

Пожежі в Росії

Як відомо, в Росії систематично відбуваються пожежі на території заводів і нафтобаз. У Білгородській області горіла нафтобаза з цистернами палива, а в Санкт-Петербурзі - завод"Зірка", де виробляються двигуни для ВМФ РФ, а також генератори та електропідстанції.

В кінці січня в Нижегородській області сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл".

В офісі президента України заявляли, що така кількість пожеж може бути пов'язана з тим, що РФ не може отримати необхідні іноземні запчастини і провести консультації з фахівцями.

У ніч на 14 лютого у Москві сталася чергова пожежа - горіла будівля техцентру.

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