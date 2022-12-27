Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, з чим можуть бути пов'язані вибухи на російському аеродромі в Енгельсі.
Свою думку він висловив в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, різні інциденти на території РФ є об'єктивним наслідком війни. Подоляк переконаний, що подібних інцидентів "буде дуже і дуже багато".
"Все, що сьогодні відбувається в Росії - а кількість ексцесів, і не тільки в Енгельсі, зростає - має відношення до втрати керованості процесами в самій Росії. Постійно зростає кількість саботажів, невстановлених підривів, пожеж на критичних об'єктах, в тому числі в Енгельсі і Дягілєво", - сказав Подоляк.
Він зазначив, що пожежі на території Росії відбуваються через те, що країна не може отримати іноземні запчастини, а також консультації фахівців.
Вибухи на території Росії
Як повідомляв УНІАН, 5 грудня на російському аеродромі Енгельс у Саратовській області і на авіабазі в Рязанській області прогриміли вибухи.
У ніч на 6 грудня невідомий безпілотник атакував аеродром у Курську, в результаті цього сталося загоряння нафтонакопичувача.
13 грудня почалася пожежа на території заводу "Зірка" в Санкт-Петербурзі. Відомо, що там виробляють двигуни для ВМФ РФ, а також генератори і електропідстанції.
Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що за 9 місяців у Росії згоріли 9 торгових центрів.
У ніч на 26 грудня в Енгельсі прогримів вибух. Російське Міноборони заявило про збиття українського безпілотника і загибель військовослужбовців РФ.