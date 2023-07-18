Він був членом туристичної групи.

Громадянин Сполучених Штатів Америки був затриманий правоохоронними органами Північної Кореї. Як повідомляє The New York Times з посиланням на ООН, його було взято під варту через несанкціонований перетин кордону у вівторок.

Він перетнув кордон між обома Кореями під час туру в Пханмуджон (Об’єднана зона безпеки).

Командування ООН звернулося із заявою, що іде робота з північнокорейськими військовими "над вирішенням цього інциденту", однак не надало додаткової інформації.

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Додамо, що і ООН, і Народна армія Північної Кореї мають власних чергових офіцерів у Пханмуджомі, єдиній точці контакту у демілітаризованій зоні між двома Кореями протяжністю 250 кілометрів.

Наступного тижня командування ООН дозволяє групам екскурсій у Об’єднану зону безпеки, яка була створена в рамках перемир’я 1953 року, котре зупинило Корейську війну 70 років тому. Бажаючі можуть відвідати цю зону подорожуючи з Південної Кореї в супроводі беззбройних солдатів.

Затримання американців у Північній Кореї: що відомо

Цей чоловік став першим за п’ять років громадянином США, котрий був затриманий у Північній Кореї за несанкціонований перетин кордону. Востаннє у 2018-му році Брюс Байрон Лоуранс був взятий під варту через місяць після свого незаконного в’їзду в країну з Китаю.

У 2016-му році студента Отто Ф. Вармбіра заарештували у Пхеньяні. Його звинуватили у спробі викрасти пропагандистський плакат зі стіни його готелю. Згодом Вармбіра засудили до 15 років ув’язнення. Через 17 місяців у в’язниці його перевезли до штату Огайо у стані коми. Через тиждень він помер.

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