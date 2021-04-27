У Польщі українці врятували чоловіка, який намагався накласти на себе руки.
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Інцидент трапився 18 квітня у лісі біля селища Сомоніно, неподалік Гданська.
Євген Климович, Євген Федорчук та Олег Бодіян вирішили піти на вечерю у сусіднє селище Келпіно. Разом з ними був поляк Янек Крефта.
У лісі Климович помітив людину, яка висіла на дереві. Він підбіг та почав виймати його з петлі. Разом чоловікам вдалося зняти петлю з шиї чоловіка та покласти його на землю. Той не дихав, але українці реанімували його.
Вони викликали медиків, які госпіталізували чоловіка до лікарні. З'ясувалося, що вкоротити собі віку намагався 25-річний поляк.
Керівник чоловіків виділив премії рятівникам. Усі вони родом зі смт Веселинове, що у Миколаївській області.
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