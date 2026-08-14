Росія різко зменшила активність військових літаків поблизу кордонів НАТО

За даними НАТО, у липні 2026 року кількість таких вильотів зросла більш ніж на 250 % порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Після різкого збільшення кількості тривожних вильотів літаків НАТО через активність російських ВПС у липні ситуація на східному фланзі альянсу несподівано стала спокійнішою. Про це пише BILD.

За даними НАТО, у липні 2026 року кількість таких вильотів зросла більш ніж на 250% порівняно з аналогічним періодом минулого року, проте цього тижня російські військові літаки більше не порушували повітряний простір країн альянсу.

Причиною зростання напруженості стала активність російських розвідувальних літаків Іл-20 та бойових Су-24 біля кордонів НАТО. Деякі з них літали без заздалегідь поданих планів польоту та з вимкненими транспондерами, через що країни альянсу піднімали винищувачі для ідентифікації та можливого перехоплення.

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Особливо напруженою ситуація була в районі Балтійського моря та Румунії. Польща та інші країни посилювали повітряне патрулювання, а румунські винищувачі збивали безпілотники, які порушили повітряний простір країни.

У НАТО заявили, що Росія несе повну відповідальність за ці інциденти, однак наразі в альянсі не можуть точно пояснити, чому Москва різко скоротила активність своїх літаків.

Підготовка НАТО до нападу РФ

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія може посилити провокації проти Заходу і, можливо, навіть здійснити вторгнення в країни НАТО.

Зокрема, Філіп Інграм, колишній полковник британської армії, заявив, що РФ уже щотижня завдає ударів по Європі та НАТО.

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