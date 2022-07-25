Ідея кругового обміну виникла незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Член Вільної демократичної партії (FDP), голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила за прямі поставки зброї Україна після того, як кругова схема з постачання провалилася.

Про це пише Spiegel.

Вона визнала, що союзники Німеччини незадоволені вказаною схемою, і країні треба шукати альтернативний шлях надання Україні допомоги.

"Якщо це проблема для партнерів, ми повинні припинити круговий обмін і доставити прямо в Україну — можливо, також Leopard 2. Часу мало", - сказала вона.

Ідея кругового обміну виникла незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Насправді метою було якнайшвидше забезпечити Україну важким озброєнням. Для цього східні партнери по НАТО повинні були надати зброю радянської розробки, з якою українські солдати можуть поводитися без додаткової підготовки. Як заміну вони повинні були отримати західні моделі від партнерів по альянсу, таких як Німеччина.

Але, як писав УНІАН, польська влада звинуватили уряд Шольца, що він дуже повільно замінює поставлені Україні польські танки.

Круговий обмін у Польщі назвали "обманним маневром" ФРН.

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