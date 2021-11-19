У разі, якщо лікарі дадуть відповідну рекомендацію після проведених досліджень.

У Грузії в правлячій партії "Грузинська мрія" заявляють, що не проти переведення екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі в цивільну клініку, якщо лікарі дадуть відповідну рекомендацію.

Як пише "Грузія Онлайн", про це повідомив депутат парламенту від правлячої партії, екс-міністр охорони здоров'я Грузії Давид Сергеєнко.

Відзначається, що на 49-й день голодування Саакашвілі втратив свідомість в лікарні Глданской в'язниці, після чого був переведений в реанімацію. Разом з іншими представниками правлячої партії вже після півночі Сергеєнко відвідав тюремну клініку.

Читайте такожСаакашвілі звернувся за допомогою до влади США"Сьогодні вже заплановані консультації, під час яких лікарі розпишуть, які дослідження і сервіси необхідні для точної діагностики після того, що відбулося сьогодні, і пацієнт отримає всі необхідні сервіси. Якщо буде можливість, дослідження будуть проведені на місці, якщо будуть необхідні інші дослідження, то пацієнта переведуть в іншу клініку", — сказав Сергеєнко.

При цьому, він зазначив, що Саакашвілі вже проконсультував невролог, а після цього до нього зайдуть ще чотири лікарі різних профілів.

"Сьогоднішні консультації присвячені тому, які дослідження необхідні для стану, що склався ввечері. Якщо дослідження можна провести на місці, вони будуть проведені, якщо немає, то пацієнта переведуть. Єдиною підставою для вирішення стануть медичні показники", - сказав Сергеєнко.

За його словами, головним визначальним фактором стане наявність технологічних ресурсів у тюремній клініці.

Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе підтвердив, що проводив консультації з депутатами від "Грузинської мрії". За його словами, він спробував переконати їх у необхідності переведення пацієнта.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі оголосив голодування 1 жовтня, в день арешту. З 8 листопада він знаходиться в медичному закладі для обвинувачених і засуджених №18 (Глданская в'язниця). Екс-президента етапували з колонії №12 в місті Руставі в тюремну лікарню після того, як він перестав приймати частину медикаментів. Сам ув'язнений, його адвокати і особистий лікар наполягали на переведенні політика в цивільну багатопрофільну клініку.

17 листопада група лікарів при омбудсмені Грузії Ніно Ломджарія оцінила стан Саакашвілі як критичний, рекомендувавши перевести його в приватний госпіталь. Згідно з їх висновком, в результаті тривалої голодування у пацієнта розвинулися енцефалопатія Верніке, прогресуюча гіпокаліємія, таласемія, існує висока ймовірність гастроінтестинальної кровотечі.

Досі влада відмовлялася перевести Саакашвілі в приватну клініку, посилаючись на заходи безпеки. У правлячій "Грузинській мрії" вважають, що прихильники третього президента можуть напасти на цивільну клініку і спробувати викрасти пацієнта.

Автор: Інна Андаліцька