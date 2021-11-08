Екс-президент нібито сам передав патріархії, що хоче причаститися, і ритуал провели з благословення патріарха.

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі сповідався і причастився.

Про це в понеділок, 8 листопада, розповів єпископ Грузинської православної церкви, митрополит Ніколоз (Пачуашвілі), пише "Новини-Грузія". За його словами, він відвідав політика у в'язниці.

"Сьогодні 8 листопада і 39 день голодування Михайла Саакашвілі. Хочу сказати, що сьогодні історичний день. Це моя оцінка. Я був у в'язниці, відвідав третього президента Грузії. Він прийняв святе причастя. Я причастив його кров'ю і плоттю Христовою - крихтами хліба, змоченими у вині", - заявив священнослужитель.

Він також сказав, що екс-президент сам передав патріархії, що хоче причаститися, і ритуал провели з благословення патріарха.

"Він виглядає як людина, яка голодує вже 40-й день, і дуже ослаб. Я був у нього на самому початку, через кілька днів після його приїзду. Я відвідав його, він був абсолютно здоровим. ... Я ніколи в житті нічого не робив без патріарха. Сам Михайло Саакашвілі сказав нам, що хоче причаститися. Коли я розповів про це патріарху, він, не вагаючись ні хвилини, сказав, що якщо він хоче причаститися, то він обов'язково повинен це зробити. Це було кілька днів тому, близько тижня тому. Після цього я готувався процедурно. З благословення патріарха він прийняв святе причастя", - повідомив владика Ніколоз.

Митрополит назвав цей день "історичним".

"Про нього (про Саакашвілі - УНІАН) часто говорять, що він повинен покаятися. Покаяння з точки зору християнства це дія. Це не крокодилячі сльози й не підроблене визнання для того, щоб людина врятувалася від в'язниці. Це людина, яка дев'ять років була одноосібним правителем Грузії, яка через дев'ять років по своїй волі повернулася до Грузії, сіла у в'язницю і 40 днів тримала піст, він постив "сухим постом". Після цього він сповідався і причастився. Якщо комусь це здається невеликою справою, нехай сам спробує тримати піст 40 днів, і побачить, яке це", - додав Ніколоз.

Саакашвілі він порівняв з ізраїльським царем Давидом і канонізованими правителями Грузії - царем Давидом Агмашенебелі та царем Деметрі Самопожертвователем. На думку митрополита, тільки ці історичні приклади особистостей, які покаялися за свої гріхи, можуть проілюструвати те, як покаявся Саакашвілі.

"Я 30 років сповідую і причащаю людей... він (Саакашвілі - УНІАН) сповідався гідно... Людям важко дотримуватися посту, і ось так, "всуху" тримати піст 40 днів, сповідатися і причаститися, це дуже велике досягнення... для політиків це було голодування, а для мене - піст", - зазначив священнослужитель.

З приводу кримінальної справи Саакашвілі митрополит вважає, що"всі люди повинні нести відповідальність за свої дії, але судовий розгляд і судове рішення мають бути адекватними".

Затримання Саакашвілі в Грузії: подробиці

Михайло Саакашвілі, який є громадянином України, вперше з 2013 року таємно повернувся на батьківщину, до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів.

Читайте такожУ Грузії показали відео, на якому Саакашвілі приймає їжу (відео)Його затримали у Тбілісі 1 жовтня на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів: екс-президента засуджено до шести років позбавлення волі.

Зараз Саакашвілі утримують в руставській в'язниці, він оголосив голодування, оскільки вважає себе політв'язнем. Лікарі та адвокати наполягають на госпіталізації екс-президента до приватної клініки.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вже заявила, що не помилує Саакашвілі.

10 листопада має розпочатися судовий процес над Саакашвілі у справі про погром у телекомпанії "Імеді", і влада з огляду на заходи безпеки розглядає питання про те, щоб організувати суд у Руставській пенітенціарній установі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова