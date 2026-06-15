У рідному місті Путіна злякалися проводити морський парад

Станом на 15 червня президентський указ про проведення Головного параду ВМФ не виданий.

У Санкт-Петербурзі, рідному місті російського лідера Володимира Путіна, цього року не проводитимуть парад РФ до дня Військово-морського флоту. Про це повідомило російське видання "Фонтанка" з посиланням на власні джерела у Міноборони РФ та ВМФ.

Зазначається, що підготовка параду навіть не починалась. Станом на 15 червня президентський указ про проведення Головного параду ВМФ не виданий. На російських флотах також відрядження до Петербургу не планують.

Представники військового командування окупантів зазначають, що жодних розпоряджень зверху не надходило, хоча зазвичай у цей період підготовка до масштабного дійства вже мала тривати на повну силу.

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"Самі розумієте, не до того зараз", - прокоментував ситуацію журналістам один із представників російського флоту.

Головний військово-морський парад проводився Санкт-Петербурзі щорічно, починаючи з 2017 року. Це масштабне дійство, в якому задіяні відразу дві площадки - акваторія Неви і Кронштадтський рейд. У 2024 році була відмінена кронштадтська частина, а в 2025-му - весь парад повністю.

Парад 9 травня в РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на переконання експертів, парад 9 травня в Москві став для Росії не стільки святкуванням перемоги, скільки визнанням стратегічного виснаження. Режим, який раніше демонстрував військову міць перед усім світом, не зміг зібрати ані ракет, ані значущої бойової техніки для свого найважливішого національного видовища.

Військовий експерт Хеміш де Бретон-Гордон вказав на те, що на регіональних парадах були помічені танки часів Другої світової війни. Існують припущення, що деякі з них зараз повертаються на озброєння, тому що тисячі сучасних російських бронемашин вже знищені в Україні. Якщо це правда, то це нищівне свідчення військового виснаження Кремля, підкреслює він.

Він підкреслив, що нестача особового складу була не менш показовою. Російські війська на параді були посилені солдатами з Північної Кореї, і це досить незвично для держави, яка колись заявляла про самодостатність як про наріжний камінь свого військового престижу.

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