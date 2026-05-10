'Парад перемоги' Путіна став нищівною демонстрацією виснаження Росії, - The Telegraph

Скромне святкування на Червоній площі стало ознакою того, що російська влада дедалі більше відчуває тиск, опиняється в ізоляції та не впевнена у своєму майбутньому

Парад 9 травня в Москві став для Росії не стільки святкуванням перемоги, скільки визнанням стратегічного виснаження. Режим, який раніше демонстрував військову міць перед усім світом, не зміг зібрати ані ракет, ані значущої бойової техніки для свого найважливішого національного видовища. Про це пише військовий експерт Хеміш де Бретон-Гордон у статті для The Telegraph.

"Кілька застарілих літаків, що летіли у вільному строю, не змогли приховати того факту, що російські військові ресурси витрачаються на полі бою з неймовірною швидкістю", – зазначає експерт.

При цьому він вказує на те, що на регіональних парадах були помічені танки часів Другої світової війни. Існують припущення, що деякі з них зараз повертаються на озброєння, тому що тисячі сучасних російських бронемашин вже знищені в Україні. Якщо це правда, то це нищівне свідчення військового виснаження Кремля, підкреслює він.

Нестача особового складу була не менш показовою. Російські війська на параді були посилені солдатами з Північної Кореї, і це досить незвично для держави, яка колись заявляла про самодостатність як про наріжний камінь свого військового престижу. Це підкреслює, наскільки залежною стала Росія від своїх авторитарних союзників.

У дипломатичному плані ситуація також виглядала не краще. Поруч із Путіним була лише невелика група авторитарних лідерів, при цьому примітною була відсутність глави Китаю Сі Цзіньпіна.

"Ця відсутність свідчила про більш обережний Пекін, який дедалі більше усвідомлює, що зв’язок із провальною російською кампанією тягне за собою зростаючі геополітичні витрати".

Путін спробував звернутися до міфології "Великої Вітчизняної війни", провівши паралелі між радянськими тріумфами, такими як битва під Курськом, і нинішньою боротьбою в цьому регіоні. Однак контраст між цими ситуаціями вражаючий, зазначає експерт.

"У 1943 році Радянський Союз розгорнув тисячі танків в одній з вирішальних танкових битв в історії. Сьогодні Росія ледве демонструє навіть символічну присутність бронетехніки на самій Червоній площі. Це порівняння служить не стільки для натхнення патріотизму, скільки для того, щоб підкреслити різке ослаблення російських збройних сил", – зазначається в статті.

Зворотний ефект "Дня перемоги"

День Перемоги є священним у Росії і протягом десятиліть символізував національну стійкість, гордість і пам'ять. Однак цього року видовище скоріше мало зворотний ефект. Замість демонстрації сили воно оголило слабкість.

"Відсутність хоча б одного сучасного танка на Красній площі може в кінцевому підсумку стати одним із визначальних образів цієї війни… Незважаючи на появу безпілотників, танки залишаються необхідними за умови ефективної інтеграції з сучасною тактикою та протиповітряною обороною. Той факт, що Росія не змогла виділити навіть символічну бронетехніку для своєї найважливішої національної церемонії, багато про що говорить про напругу, з якою зараз стикається її армія", – зазначається у статті.

При цьому для України та її союзників ця реальність дає певну надію. Війни не виграються парадами, але паради можуть розкрити правду, що ховається за пропагандою, підкреслює експерт.

Заяви Путіна на параді

Путін спробував пояснити відсутність військової техніки на параді в Москві. За його словами, рішення не залучати техніку було прийнято не тільки з міркувань безпеки, а "щоб зосередити увагу на розгромі українських сил".

Також він заявив, що війна нібито наближається до завершення.

Лідер РФ також знову придумав нову "причину" початку війни проти України, заявивши, що "події в Україні почалися після спроб асоціації Києва з ЄС".

