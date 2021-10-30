Представники країн G20 ставлять за мету, щоб протягом наступних двох місяців квота вакцинованих у світі досягла у середньому щонайменше 40 відсотків.

Міністри фінансів і охорони здоров'я 20 найбільших економік світу (G20) мають на меті покрити щепленням проти коронавірусу 70% населення світу до середини 2022 року.

При цьому протягом наступних двох місяців квота вакцинованих у світі має досягти у середньому щонайменше 40%, зазначається у спільному комюніке, поширеному напередодні саміту "Великої двадцятки" у Римі, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми маємо вживати заходи, щоб допомогти збільшити постачання вакцин та основних медичних продуктів в країни, що розвиваються, і усунути існуючі обмеження щодо поставок і фінансування", - йдеться в документі.

Країни G20 домовились створити робочу групу з представників міністерств фінансів та охорони здоров'я, спрямовану на посилення глобального співробітництва та ефективніше управління світовими ресурсами.

Читайте такожВООЗ: Європа - єдиний континент, де зростає захворюваність на COVID-19

Розширити доступ бідних країн до вакцинації проти COVID-19 закликав учасників зустрічі і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Він також нагадав лідерам "Великої двадцятки" про кліматичну катастрофу, до якої, на його думку, наближається світ, а також про зростання нерівності між людьми, яке супроводжує відновлення економіки після пандемії.

"Це аморально", - заявив генсек ООН.

Як повідомляв УНІАН, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що для забезпечення населення світу вакцинами та ліками від COVID-19 до вересня 2022 року потрібні $23,4 млрд.

Перед цим голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що світ ризикує втратити важко здобуті успіхи у боротьбі з пандемією коронавірусу через вкрай заразний штам "Дельта".

Зазначимо, що в Україні записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Тамара Отовська