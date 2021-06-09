Напередодні він побив і вигнав з дому власну бабусю.

Харківський зловмисник, який напередодні ввечері влаштував вибух на проспекті Гагаріна, перед цим побив і вигнав з дому власну бабусю.

Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

За словами місцевих жителів, затриманий часто випивав і чіплявся до молоді. Жив він з бабусею Надією, яка також страждала від його агресії. Журналісти зустріли її, коли та намагалася потрапити додому.

"Бачите, як вдарив. І під дупу - "йди на**й звідси". Вибачте, я кажу, як він мені говорив. А то, каже, як у*бу - то ти і ніг не піднімеш. Ну, я і пішла", - розповіла жінка.

Зараз йому загрожує покарання аж до довічного ув'язнення - за замах на вбивство і незаконне зберігання боєприпасів.

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Майже всі постраждалі під час вибуху отримали незначні поранення і перебувають під наглядом медиків. Найбільше постраждав 18-річний юнак - з нього витягли не менше 10 осколків гранати.

"Він терміново прооперований. Видалені всі осколки. Нині стан пацієнта середньої тяжкості, стабільний. Прогноз на одужання сприятливий", - зазначив заступник головлікаря Борис Мамаєв.

Примітно, що сам чоловік, який кидав гранату, від вибуху не постраждав.

Вибух у Харкові 8 червня: подробиці

Увечері 8 червня у Харкові прогримів вибух на проспекті Гагаріна. Спочатку повідомлялося, що поранені троє людей, пізніше стало відомо про п'ятьох постраждалих.

У прес-службі поліції підтвердили інформацію про вибух і повідомили, що зловмисника затримали.

Місцеві ЗМІ писали, що в момент вибуху поруч перебувала дитина. Він злякався і втік.

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Автор: Юрій Годован