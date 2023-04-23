Микола Борцов підтримав визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР".

Депутат Державної Думи Російська Федерація Микола Борцов помер. На момент смерті йому було 77 років.

"Ми запам'ятаємо Миколу Борцова патріотом своєї країни, готовим завжди прийти на допомогу тим, хто цього потребує, людиною, яка не залишалася осторонь", - написав губернатор Липецької області Ігор Артамонов у своєму Telegram-каналі.

При цьому він не уточнює причину смерті, але пише, що це велика втрата для регіону.

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У свою чергу російські ЗМІ повідомили, що Борцов помер вдома в Лебедяні Липецької області РФ.

Микола Борцов - що відомо

Борцов був власником і гендиректора великого підприємства з виробництва соків. З 2003 року він представляв Липецьку область в Держдумі РФ. Борцов був депутатом чотири скликання (IV, V, VI, VII) і брав участь у роботі Комітету нижньої палати парламенту з держпитань. За час своєї роботи Борцов став автором 84 законопроектів.

У 2008 році він продав акції компанії PepsiCo, завдяки чому потрапив до списку найбагатших людей Росії за версією Forbes, а також став одним з найбагатших держслужбовців і депутатів РФ.

У березні 2023 року Борцова і ряд інших чиновників РФ суд в Україні заочно засудив до 15 років в'язниці за підтримку визнання незалежності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". Їх визнали винними у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України.

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