У Криму розбився російський винищувач Су-30

У Міноборони РФ переконують, що екіпаж встиг катапультуватись перед падіння літака.

У тимчасово окупованому Криму зазнав аварії російський винищувач Су-30. Інцидент стався близько 11:00 за московським часом (10:00 за Києвом) під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ. Літак нібито виконував політ без боєкомплекту.

"Сьогодні близько 11:00 у Республіці Крим при виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-30. Літак виконував політ без боєкомплекту", - йдеться у заяві відомства.

Відео дня

Російське Міноборони переконує, що екіпаж встиг катапультуватися, загрози для льотчиків немає. Інші деталі інциденту наразі не розкриваються.

Зазначимо, що орієнтовна вартість російського багатоцільового винищувача Су-30СМ (залежно від модифікації та комплектації) становить близько $50 млн.

Інші авіатрощі в Криму - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня стало відомо, що російський військово-транспортний літак Ан-26 розбився в Криму, в результаті чого загинули 29 осіб, що перебували на борту.

Зв'язок з літаком було втрачено близько 18:00 за місцевим часом у вівторок під час планового польоту над Кримом, після чого літак врізався в скелю.

Вас також можуть зацікавити новини: