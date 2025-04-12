Місцева влада ситуацію поки що не коментувала.

У російському Саратові вирує сильна пожежа. Палає в районі аеродрому.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra. Зазначається, що про атаку на регіон інформації не було. У мережі говорять про кілька версій: загоряння трави або ж мазуту.

"Зателефонували 101, сказали, що це мазут горить і щоб ми не переживали", – цитує слова підписника один із саратовських телеграм-каналів.

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Через пожежу присутнє серйозне задимлення. Місцева влада ситуацію поки що ніяк не прокоментувала.

Тим часом у мережі публікують кадри пожежі:

Інші інциденти в Росії

На початку квітня в Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Такі літаки російські війська не раз використовували для ударів по території України ракетами Х-22. Аварія сталася в Іркутській області. Причиною називали технічну несправність.

Наприкінці березня в РФ "негативно злетів" штурмовик Су-25. Причиною так само називали технічну несправність. Пілот катапультувався.

Незадовго до цього в Ленінградській області розбився військовий вертоліт Мі-28. Він перебував на озброєнні ВКС Росії. Екіпаж не вижив.

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