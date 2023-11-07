Партія AUR виступає проти транзиту через Румунію сільськогосподарської продукції з України, поставок зброї до Києва і відмовляється приймати в Румунії українських пілотів для тренувань на F-16.

В Румунії набирає популярності ультраправа партія "Альянс союзу румунів" (AUR), яка стала головною опозиційною силою країни. Зростання її популярності викликало занепокоєння в європейських столицях з приводу ризику того, що Румунія може стати ще однією країною ЄС, слідом за Угорщиною і Словаччиною, яка не бажає підтримувати Україну у війні з Росією, пише Financial Times.

Відзначається, що AUR, що в перекладі з румунської означає "золото", скористалася наростаючими антиукраїнськими настроями і пропагандою дезінформації, щоб збільшити свою підтримку серед виборців після виборів 2019 року приблизно до 20 відсотків.

Глава партії Джордж Сіміон займає третє місце за уподобаннями виборців на президентських виборах (близько 18 відсотків), поступаючись заступнику генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане і прем'єр-міністру Марселю Чолаку.

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"Будучи раніше маргінальною партією, яка очорняла етнічну угорську меншину і поширювала антивакцинальні теорії під час пандемії Covid-19, AUR зараз переключила увагу і зосередилася на Україні, заявивши, що війна "не наша", і закликаючи уряд припинити допомогу Києву і переосмислити свої відносини з Вашингтоном і Брюсселем", - пише видання.

AUR також виступає проти транзиту через Румунію сільськогосподарської продукції з України. Партія також проти того, щоб Бухарест продовжував постачати зброю до Києва і приймати у себе українських пілотів, які тренуються на винищувачах F-16.

Відзначається, що AUR також використовує деякі з тез угорського лідера Віктора Орбана - найближчого союзника Путіна в ЄС і НАТО, і її представники хвалять угорського прем'єра як зразок для наслідування в питаннях боротьби з ЛГБТК і протистояння брюссельському "диктату".

Румунська етнічна угорська партія UMDR закликала до створення політичного санітарного кордону навколо AUR, який зобов'язав би інші партії відмовитися йти з нею в уряд.

У той же час виборці AUR кажуть, що їх приваблює новизна, оскільки вона "представляє зміни".

Втома від війни в Україні на Заході

Відомі пранкери Вован і Лексус організували телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні нібито від імені голови Комісії Африканського союзу і змусили поділитися відвертими словами про війну в Україні. В опублікованому в мережі аудіозаписі розмови вона заявила російським пранкерам, що європейські лідери хочуть "виходу" з війни в Україні.

Раніше на виборах у Словаччині перемогу здобула проросійська партія Smer-SD на чолі з колишнім прем'єром Робертом Фіцо. Під час передвиборчої кампанії Фіцо неодноразово дозволяв собі поширювати фейки та російські наративи про війну в Україні. Після перемоги на виборах він пообіцяв, що його країна не постачатиме Україні озброєння.

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