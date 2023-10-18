Сьогодні у Києві відбулося спільне засідання урядів двох країн.

Україна та Румунія домовилися збільшити транзит українських продуктів харчування через територію цієї держави.

Про це, як передає кореспондент УНІАН, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час спільних заяв з прем’єр-міністром Марчелом Чолаку, зазначивши, що на сьогодні Румунія посідає третє місце за обсягами двосторонньої торгівлі з Україною.

"Активно розвиваємо дунайський портовий кластер. Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ. Щойно підписані спільні заяви. Ми домовилися підвищувати транзитний потенціал для експорту української аграрної продукції шляхом повноцінного використання шляхів солідарності ЄС", - зазначив він, додавши.

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За його словами, сьогодні у Києві відбулося спільне засідання урядів України та Румунії, за підсумками якого було укладено сім документів. Одним з них і став меморандум щодо посилення співпраці із забезпечення надійного транзиту продукції українського виробництва.

Також Шмигаль зазначив, що у спільній заяві сторони погодилися розпочати реалізацію пілотного проєкту спільного прикордонного митного контролю на пунктах пропуску через спільний кордон.

Крім цього, Україна та Румунія уклали міжурядову угоду про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через ріку Тиса між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй, де має відкритися один із нових пунктів пропуску.

Зерновий конфлікт України та країн-сусідів

15 вересня 2023 року Єврокомісія скасувала обмеження на ввезення зерна з України. Через морську блокаду України росіянами ЄС скасував усі тарифи та квоти на транзит українського збіжжя до десятків країн Європи. Проте навесні цього року Єврокомісія ввела заборону на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Вона діяла до 15 вересня.

Коли термін дії цієї заборони сплив, Єврокомісія не стала її продовжувати, але деякі країни вирішили тримати свої кордони закритими для українського зерна. З-поміж інших, до заборони приєдналися Болгарія та Румунія, не витримавши тиску своїх фермерів.

10 жовтня 2023 року президент Володимир Зеленський здійснив візит до Румунії та зустрівся зі своїм колегою Клаусом Йоханнісом.

Після цього прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку повідомив, що влада цієї країни затвердила постанову, яка регламентує імпорт чотирьох видів агропродукції з України. Повідомлялося, що Румунія дозволить імпорт зерна з України за певних умов.

Крім того, раніше Румунія повідомляла, що має намір подвоїти транзит українського зерна своєю територією – з 2 до 4 мільйонів тонн. Це означає, що через Румунію буде проходити до 70% українського аграрного експорту.

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