Очільник комітету Сенату з розвідки поділився важливою інформацією щодо війни в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що якщо США не відновлять допомогу Україні, то українська держава "впаде протягом декількох місяців".

Таку заяву зробив глава комітету Сенату Штатів (верхня палата Конгресу) з розвідки Марк Уорнер після того, як сенатори не просунули новий "найважливіший" пакет військової допомоги Києву, пише Business Insider.

"Надії Володимира Путіна на перемогу пов'язані з відходом США з України", - вважає очільник комітету.

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Допомога українцям від США застопорилася - що потрібно знати

У США ніяк не можуть схвалити запит президента Джо Байдена щодо виділення 106 мільярдів доларів на допомогу, в тому числі Україні, а також Ізраїлю. Документ, в якому передбачена допомога, лідер Штатів подав до Конгресу 20 жовтня. Виділення допомоги блокують переважно республіканці.

7 грудня стало відомо, що в Сенаті законопроект, яким передбачено, зокрема, виділення допомоги Україні, не набрав достатньої кількості голосів для просування. У Сенаті засідає 100 осіб, для проведення голосування за цей проект закону було необхідно набрати 60 голосів, проте голоси розділилися навпіл - 50 осіб висловилися за, і стільки ж - проти.

Перед голосуванням Байден закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні у розмірі понад 60 млрд доларів. За його словами, якщо Володимир Путін переможе Україну, то американським солдатам доведеться воювати з російськими.

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