Марк Уорнер розповів про сподівання Володимира Путіна щодо війни проти українців / колаж УНІАН з фото Flickr (John Brighenti) та скріншоту

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що якщо США не відновлять допомогу Україні, то українська держава "впаде протягом декількох місяців".

Таку заяву зробив глава комітету Сенату Штатів (верхня палата Конгресу) з розвідки Марк Уорнер після того, як сенатори не просунули новий "найважливіший" пакет військової допомоги Києву, пише Business Insider.

"Надії Володимира Путіна на перемогу пов'язані з відходом США з України", - вважає очільник комітету.

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Допомога українцям від США застопорилася - що потрібно знати

У США ніяк не можуть схвалити запит президента Джо Байдена щодо виділення 106 мільярдів доларів на допомогу, в тому числі Україні, а також Ізраїлю. Документ, в якому передбачена допомога, лідер Штатів подав до Конгресу 20 жовтня. Виділення допомоги блокують переважно республіканці.

7 грудня стало відомо, що в Сенаті законопроект, яким передбачено, зокрема, виділення допомоги Україні, не набрав достатньої кількості голосів для просування. У Сенаті засідає 100 осіб, для проведення голосування за цей проект закону було необхідно набрати 60 голосів, проте голоси розділилися навпіл - 50 осіб висловилися за, і стільки ж - проти.

Перед голосуванням Байден закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні у розмірі понад 60 млрд доларів. За його словами, якщо Володимир Путін переможе Україну, то американським солдатам доведеться воювати з російськими.

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