Льодовик стоншився приблизно в 80 разів швидше, ніж утворився.

Найвищий льодовик на найвищій горі в світі - Еверест - щороку втрачає лід через антропогенну зміну клімату.

Про це свідчать дані нового дослідження в журналі NPJ Climate and Atmospheric Science, передає CNN.

Отримана інформація служить попередженням про те, що швидке танення льодовиків в деяких з найвищих точок Землі може привести до погіршення кліматичних наслідків, включаючи більш часті сходи лавин і пересихання джерел води, від яких залежить питво, зрошення, водопостачання та гідроенергетика близько 1,6 мільярда людей, які проживають в гірських хребтах.

Лід, який формувався на льодовику близько 2000 років, розтанув приблизно за 25 років. Це означає, що він стоншився приблизно в 80 разів швидше, ніж утворився.

Читайте такожВчені з'ясували причину танення льоду на вершині Евересту в морозГрупа вчених і альпіністів відвідали льодовик в 2019 році і зібрали зразки з крижаного керна довжиною 10 метрів. Вони також встановили дві найвищі в світі автоматичні метеостанції для збору даних і відповіді на питання: чи впливає зміна клімату, пов'язане з діяльністю людини, на самі важкодоступні льодовики Землі?

"Відповідь - рішуче так, і це стало дуже помітним з кінця 1990-х років", - сказав Пол Маєвскі, керівник експедиції та директор Інституту зміни клімату Університету штату Мен.

Дослідники заявили, що результати не тільки підтвердили, що зміна клімату з вини людини досягла найвищих точок на Землі, але і порушили критичний баланс, який забезпечують засніжені поверхні.

"Це повна зміна в порівнянні з тим, що відбувалося в цьому районі, ймовірно, протягом усього періоду освоєння гір людьми", — сказав Маєвські. "І це сталося дуже швидко", - додав він.

Дослідження показало, що як тільки верхівка льодовика оголилася, він втратив близько 55 метрів льоду за чверть століття. Дослідники відзначають, що льодовик перетворився зі снігового покриву в переважно лід, і ця зміна могла початися ще в 1950-х роках. Але втрати льоду були найбільш інтенсивними з кінця 1990-х років.

Це перетворення означає, що льодовик більше не може відображати сонячне випромінювання, що прискорює його танення.

Моделювання показує, що через екстремальний вплив сонячної радіації танення або випаровування в цьому регіоні може прискоритися більш ніж в 20 разів, як тільки сніговий покрив перетвориться на лід. Падіння рівня відносної вологості і більш сильні вітри також є додатковими факторами.

На додаток до всіх впливів на тих, хто залежить від води з льодовиків, нинішня швидкість танення також зробить експедиції на Еверест складнішими, оскільки сніговий і крижаний покриви в найближчі десятиліття будуть стоншуватися.

"Білі ведмеді стали культовим символом потепління в Арктиці і зникнення морського льоду", - сказав Маєвські. "Ми сподіваємося, що подія на висоті Евересту, стане ще одним знаковим викликом і демонстрацією", - зазначив Маєвські.

Нагадаємо, раніше в Гренландії зафіксували аномально високу температуру.

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