Жінками дозволили мати право вибору в одязі.

Командування збройної опозиції в Сирії заборонило змушувати жінок носити хіджаб і дозволило їм обирати собі одяг, повідомляє місцева газета Al-Watan.

У публікації йдеться, що верховне командування "категорично забороняє змушувати жінок носити певний стиль одягу, втручатися в їхнє право вибору або ставити вимоги до зовнішнього вигляду".

Також у Сирії видали заборону на переслідування працівників ЗМІ.

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Покарання за порушення цих директив - до одного року позбавлення волі.

Як відомо, хіджаб - головний убір жінок в ісламській культурі, який приховує волосся, вуха та шию. Так, в Ірані нещодавно ввели закон про "цнотливість і хіджаб", який посилює покарання за порушення жінками ісламського дрес-коду.

Падіння режиму диктатора Башара Асада в Сирії: що відомо

Наступ повстанських сил у Сирії розпочався наприкінці листопада 2024-го, а вже 8 грудня стало відомо про падіння режиму президента Асада.

У Кремлі підтвердили, що після падіння диктаторського режиму в Сирії Асад отримав притулок у РФ.

Росія, яка дуже істотно доклалася до утримання Асада при владі, цього разу майже не втручалася у кризу.

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що росіяни можуть перекинуть літаки і вертольоти із Сирії на війну проти України.

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