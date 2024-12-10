    У Сирії заборонили змушувати жінок носити хіджаб / фото - REUTERS

    Командування збройної опозиції в Сирії заборонило змушувати жінок носити хіджаб і дозволило їм обирати собі одяг, повідомляє місцева газета Al-Watan.

    У публікації йдеться, що верховне командування "категорично забороняє змушувати жінок носити певний стиль одягу, втручатися в їхнє право вибору або ставити вимоги до зовнішнього вигляду".

    Також у Сирії видали заборону на переслідування працівників ЗМІ. 

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    Покарання за порушення цих директив - до одного року позбавлення волі.

    Як відомо, хіджаб - головний убір жінок в ісламській культурі, який приховує волосся, вуха та шию. Так, в Ірані нещодавно ввели закон про "цнотливість і хіджаб", який посилює покарання за порушення жінками ісламського дрес-коду.

    Падіння режиму диктатора Башара Асада в Сирії: що відомо

    Наступ повстанських сил у Сирії розпочався наприкінці листопада 2024-го, а вже 8 грудня стало відомо про падіння режиму президента Асада.

    У Кремлі підтвердили, що після падіння диктаторського режиму в Сирії Асад отримав притулок у РФ. 

    Росія, яка дуже істотно доклалася до утримання Асада при владі, цього разу майже не втручалася у кризу.

    Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що росіяни можуть перекинуть літаки і вертольоти із Сирії на війну проти України. 

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