Громадянину України вже вручили підозру.

У Польщі правоохоронці затримали 26-річного українця, якого підозрюють у підбурювання до шпигунства громадянина країни. Про це повідомляє Polsat News.

У Агентстві внутрішньої безпеки Польщі повідомили, що 26-річний українець намагався змусити поляка фіксувати для нього переміщення військової техніки на польсько-українському кордоні. За світлини та розвідувальну інформацію він обіцяв заплатити поляку 15 тисяч євро.

Проте коли громадянин Польщі відмовився шпигувати, українець почав йому погрожувати. Чоловіка вдалося затримати співробітникам Агентства внутрішньої безпеки Польщі разом з прикордонниками.

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Через такі дії українець отримав підозру у підбурюванні до шпигунства та погрозах. За поданням прокурора, суд у Любліні обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці. Якщо провину українця буде доведено, то йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Російські шпигуни - останні новини

Як писав УНІАН, російський замок у Великій Британії планували використовувати як шпигунську базу для вербування британських агентів.

"Зрозуміло, що за будинком роками стежили британські спецслужби. Було помічено, що особи, яких ГРУ вважало потенційними агентами, включно з британськими та іншими неросійськими членами злочинних угруповань, входили і виходили з цього будинку", - розповіли у виданні The Times.

Також стало відомо, що головний операційний директор Wirecard Ян Марсалек допомагав керувати шпигунськими операціями РФ у Європі, аби планувати зломи й вбивства елітними підрозділами Росії.

"Ці викриття посилюють занепокоєння тим, що сама Wirecard, компанія з обробки платежів, яка колись була фаворитом європейської фінтех-сцени, ... роками могла використовуватися як тіньова фінансова мережа для оплати та сприяння таємній російській діяльності - зокрема, операціям поза межами виявлення служб безпеки НАТО", - зазначили журналісти Financial Times.

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