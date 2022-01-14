Американський дипломат зазначив, що є ряд базових питань, які не підлягають обговоренню.

США готові до розмови з Російська Федерація. Американська сторона готова говорити про вирішення конфліктів, зниження ризиків агресії і підвищення довіри, але не базових принципів міжнародної системи безпеки.

Про це повідомляє прес-служба представництва США при організації з безпеки і співробітництва в Європі

"Наш підхід - дуже серйозний. Ми сказали, що відкриті до діалогу високого рівня. І продемонстрували це шляхом участі у двосторонніх переговорах зі стратегічної стабільності, в Раді Росія-НАТО, і зараз ми залучені в процес тут, в ОБСЄ", – заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер у відповідь на заяву заступника голови російського МЗС Сергія Рябкова, що нібито США не готові до серйозних переговорів.

При цьому американський дипломат вказав, що Вашингтон "не збирається вести нові переговори за ключовими принципами" або відмовлятися від основних елементів Гельсінського Заключного акту, Статуту ООН і Паризької Хартії.

"Це - основи і базові принципи міжнародної системи, і вони не підлягають новим переговорам", – підкреслив Карпентер.

Читайте такожЄвросоюз продовжив економічні санкції проти РосіїВодночас він зазначив, що Вашингтон "буде радий обговорити" з Москвою врегулювання конфліктів, зниження ризиків агресії військової прозорості.

"Якщо вони зацікавлені в тих перерахованих темах, тоді й самі зрозуміють, що ми готові до діалогу", – підсумував американський дипломат.

Переговори США і Росії - що відомо

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України в НАТО, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а сьогодні, 13 січня, - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявили про консолідовану підтримку України в умовах неправомірних ультиматумів з боку Російської Федерації.

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер рішуче виступив проти шантажу і агресії Російської Федерації.

У Брюсселі 12 січня засіданні Ради НАТО-Росія обговорювалися питання безпеки в Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, в тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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