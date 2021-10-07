Збиток від загоряння може оцінюватися як мінімум в півмільйона доларів.

У США сталася пожежа, в результаті якої згоріли шикарні гоночні автомобілі Chevrolet Corvette C8. Вартість збитку може оцінюватися сотнями тисяч доларів.

Про це повідомляє Road & Track.

Інцидент стався 5 жовтня в передмісті Нешвілла, штат Кентуккі, де вогонь охопив автовоз з шістьма новими машинами, які тільки їхали з заводу, розташованого за півтори години від місця НП.

Очевидцю вдалося зняти пожежу на відео. До моменту початку ролика половина автовозу вже була охоплена вогнем.

У компанії Chevrolet підтвердили подію, зазначивши, що пожежа почалася після того, як водій помітив у автовозу деякі проблеми і зупинився, щоб з'ясувати їхню причину.

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Масштаби пошкоджень в компанії не вказали, проте, судячи зі знімків, згоріли всі шість машин. Таким чином, збиток від пожежі може оцінюватися в $540 тисяч.

Також УНІАН повідомляв про повінь у німецькому місті Хайльбронн, в результаті якої був затоплений автосалон Porsche з десятками новеньких преміальних машин цієї марки.

Автор: Станіслав Кожемякін