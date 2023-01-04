США пообіцяли продовжити підтримку України.

Росія вирішила посилити свою кампанію із використання зими як зброї, завдавши ракетних і безпілотних атак на критичну інфраструктуру України під час зимових свят.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс. Його виступ опубліковано у Twitter. Він зазначив, що спроби Кремля вселити страх і безнадію в серця українців зазнали краху.

"Хоча традиційно свята - це час святкування та миру, Росія вирішила активізувати свою кампанію із перетворення зими на зброю. Ми закликаємо Росію припинити атаки, вивести війська з України та укласти мир у 2023 році", - заявив він.

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Прайс додав, що Сполучені Штати будуть допомагати України стільки, скільки це знадобиться.

Новорічні атаки РФ

Як відомо, 31 грудня російська армія здійснила масований обстріл України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що вдень окупанти випустили понад 20 ракет, 12 з них вдалося збити.

Вже ввечері загарбники атакували південь України дронами-камікадзе типу "Шахед". Херсон і прилеглі населені пункти російські загарбники залишили без світла.

За даними Повітряних сил, у новорічну ніч українська ППО знищила 45 дронів-камікадзе.

Відомо, що за останні чотири доби лише над Київщиною знищили близько 60 ворожих дронів та понад 30 ракет.

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