Держдепартамент з Конгресом трудяться над усуненням деяких спірних моментів.

У США хочуть реалізувати заходи тиску на Російську Федерацію, які замінять визнання країною-спонсором тероризму. Зараз Держдепартамент і Конгрес прагнуть усунути деякі спірні моменти.

Про це в коментарі порталу CNN розповів держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, в Держдепартаменті постійно вивчають варіанти, як ще посилити тиск на Росію у зв'язку зі збройною агресією в Україні.

"Ми зараз працюємо з Конгресом над нормами, які допоможуть нам з деякими спірними моментами, пов'язаними з використанням статусу "країна-спонсор тероризму", у якого були б небажані наслідки. Ми працюємо над розробкою шляху для досягнення цієї мети", — заявив Блінкен.

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Визнання Росії країною-спонсором тероризму: остання інформація

Кілька країн вже присвоїли цей статус РФ у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну. Однією з перших це зробила Естонія, а нещодавно до списку приєдналися Нідерланди.

Сенат Польщі теж визнав Росію країною-спонсором тероризму. Однак у Сеймі резолюцію не змогли прийняти через поправки про загибель колишнього президента Леха Качинського.

Європарламент проголосував за резолюцію, в якій РФ іменується країною-спонсором тероризму в кінці листопада. Президент України Володимир Зеленський привітав це рішення.

Посол США в НАТО Джуліан Сміт висловився проти визнання Росії країною-спонсором тероризму: "Відчуття у Вашингтоні такі, що це зараз не потрібно, і, насправді, може бути контрпродуктивно в тому плані, що це може зашкодити нашій можливості, наприклад, привозити гуманітарну допомогу Україні, або вивозити певну кількість зерна з України".

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