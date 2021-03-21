Він разом з громадянином України у 2010 році створив злочинне угрупування Infraud, розмір збитку від діяльності якого становить понад 560 млн доларів.

В американському штаті Невада суд засудив до 10 років позбавлення волі 33-річного росіянина Сергія Медведєва, визнавши його винним у кіберзлочинах.

Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на Міністерство юстиції США.

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Зазначається, що Медведєв, відомий також як «Stells», «segmed» та «serjbear», разом з громадянином України Святославом Бондаренком у 2010 році створив злочинне угрупування Infraud. Йшлося про створення такого собі «чорного ринку», де торгували краденими даними про кредитні картки та банківські рахунки, іншою нелегально отриманою інформацією, а також шкідливим програмним забезпеченням.

Медведєв був адміністратором форуму Infraud, в роботі якого брали участь до 10 тисяч осіб і який існував до 2018 року, допоки правоохоронним органам США вдалося домогтися припинення його роботи. Розмір збитку від діяльності Infraud оцінюється в 568 млн доларів.

Самого Медведєва затримали у 2018 році в Таїланді і екстрадували до США. Він визнав провину. Разом з ним був засуджений громадянин Північної Македонії Марко Леопард, він отримав 5 років позбавлення волі.

Всього за участь в роботі Infraud правоохоронні органи США переслідують 36 осіб з різних країн.

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Автор: Тамара Отовська