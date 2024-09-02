Переговори щодо цього питання пройдуть на полях Генасамблеї ООН наступного тижня.

Через обмеження, які адміністрація президента США Джо Байдена наклала на використання американської зброї проти цілей на території Росії, розчарування України зростає з кожним днем. Незабаром президент України Володимир Зеленський матиме останній шанс переконати американського лідера змінити свою позицію.

Про це пише The Economist. Видання нагадало, що повна заборона на ураження цілей в Росії американською зброєю була знята в травні, коли у Вашингтоні повідомили, що Україна може завдати удару по скупченню російських військ по той бік кордону, які готуються до наступу на місто Харків. Коли місяць потому українці увійшли до Курської області, вони взяли з собою зенітно-ракетні батареї, які були розгорнуті проти російських військ, покликаних відбивати вторгнення. Жодних заперечень у Вашингтоні не виникло.

У минулому причиною заборони Україні використовувати американську зброю проти цілей у Росії було те, що це може спровокувати ескалацію реакції з боку Кремля, яка в кінцевому підсумку завдасть більшої шкоди Україні і може навіть призвести до застосування Росією ядерної зброї. Останніми місяцями з'являються нові причини для обмежень України.

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"Неназвані чиновники припускають, що адміністрація не хоче ставити під загрозу "перезавантаження" відносин з Москвою в якийсь момент у майбутньому. Інші чиновники стверджують, що дозвіл Україні використовувати проти цілей в Росії системи ATACMS, які мають більшу дальність дії, ніж HIMARS, не змінить стратегічної картини, оскільки в зоні досяжності цих систем недостатньо цілей. Росія перебазувала більшість літаків, що використовуються для запуску потужних планерних бомб, і в будь-якому випадку такий дефіцитний ресурс, краще використати проти цілей у Криму", – пише видання.

Також нещодавно стало відомо, що адміністрація Байдена не дозволила Британії та Франції схвалити прохання України на використання ракет Storm Shadow/Scalp за межами української території. Це стало можливим тому, що ця крилата ракета містить американські компоненти.

Експерти ж називають аргументи про відсутність цілей в зоні дії західної зброї чи недостатню кількість ракет сумнівними. Бен Ходжес, колишній командувач американськими силами в Європі, описує ситуацію як "постійне виправдовування, яке вводить в оману і є неточним". За його словами, немає "жодних моральних чи юридичних причин не атакувати ці цілі". Він наголосив, що пан Байден отримує багато порад від чиновників часів Обами, які неодноразово помилялися щодо Росії. І якщо Байден не змінить свою думку, "його спадщина буде заплямована".

"Незабаром у пана Зеленського буде останній шанс переконати пана Байдена прийняти новий підхід до того, як він залишить посаду, коли вони зустрінуться наступного тижня в Нью-Йорку на полях щорічної Генеральної Асамблеї ООН", – додає The Economist.

Тим часом Україна активно працює над створенням далекобійної зброї. І демонструючи, на що вони здатні, українці роблять ще більш вагомі аргументи на користь того, щоб їм дозволили використовувати ATACMS і Storm Shadow/Scalp проти цілей на території РФ, вважає фахівець з наземної війни Бен Баррі.

Удари по Росії західною зброєю

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що рішення американської адміністрації щодо дозволу на удари по Росії "вже на підході". На його думку, той факт, що ворог знов почав підтягувати установки С-300 ближче до українського кордону, актуалізує необхідність дозволу від США на далекобійні удари по території Росії.

Раніше видання The Telegraph писало, що удари по території Росії ракетами Storm Shadow без супровідного застосування американської зброї при цьому можуть бути малоефективними. Зазначалося, що якщо США не дозволять використовувати свої ракети HARM і MALD, "українці, ймовірно, просто витрачатимуть цінну зброю даремно".

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