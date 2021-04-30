У США самогубець зістрибнув з балкона і впав на перехожу, внаслідок чого вони обидва загинули.
Про це повідомляє Inside Edition.
За даними видання, нещасний випадок стався в понеділок о 19:25 в центрі Сан-Дієго. 29-річна Тейлор Кале йшла вулицею з хлопцем, з яким у неї нещодавно зав'язалися романтичні стосунки. В цей час з дев'ятого поверху вистрибнув чоловік у віці від 20 до 30 років і приземлився прямо на неї.
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Поліцейські, що знаходилися поблизу, намагалися реанімувати Кале, але вона померла на місці від отриманих травм. За даними судово-медичної експертизи, причиною смерті стала травма голови.
Самого винуватця події доставили в лікарню, де він пізніше також помер. Хлопець Кале не постраждав.
"Життя дуже непередбачуване і дуже дорогоцінне", - сказав San Diego Tribune сержант поліції Сан-Дієго Дейв Ю.
Тейлор Кале не дожила до свого 30-річчя всього кілька днів.
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