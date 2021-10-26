Чоловік убив двох осіб, а під час його затримання поранення отримали ще п'ятеро, серед яких поліцейський і сам підозрюваний.

У понеділок, 25 жовтня, в штаті Айдахо, США, сталася стрілянина у торговому центрі.

Про це повідомляє NPR.

Чоловік убив двох людей, а під час його затримання поранення отримали ще п'ятеро, серед яких поліцейський і сам підозрюваний.

Інцидент стався в Бойсе близько 13:50 за місцевим часом. За словами начальника поліції міста Райана Лі, спочатку їм надійшла інформація про одного вбитого в ТЦ.

"Незабаром після цього відбулася перестрілка, внаслідок якої померла ще одна людина, був поранений офіцер і підозрюваний, який вже взятий під варту", – сказав він.

На даному етапі поліція не може назвати мотиви чоловіка, зараз йде розслідування.

Мер Бойсе Лорен Маклін попросила представників громадськості та ЗМІ надати жертвам та їх сім'ям спокій, адже вони отримали психологічні травми внаслідок інциденту.

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Нагадаємо, на початку жовтня в старшій школі Арлінгтона в штаті Техас сталася стрілянина. Чоловік з гвинтівкою увірвався в приміщення навчального закладу під час уроків і відкрив вогонь. Як свідчать відзняті школярами кадри, напад викликав паніку серед дітей.

У класах і коридорі сталася бійка. За словами чоловіка, який представився вчителем цієї школи, постріли були здійснені безпосередньо з коридору. В результаті інциденту постраждали щонайменше троє осіб.

Автор: Денис Прядко