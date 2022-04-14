Вашингтон відправив в Україну приблизно третину запасів.

Запаси протитанкових систем Javelin у США почали закінчуватися. Більшу частину відправили в Україну для боротьби проти російських окупантів.

Про це пише CNN.

За даними старшого радника програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Марка Канціана, поповнення запасів будуть потрібні роки.

"Сполучені Штати зберігають запаси на випадок різних можливих глобальних конфліктів, які можуть статися проти Північної Кореї, Ірану або самої Росії. У якийсь момент ці запаси стануть настільки низькими, що військові поставлять собі питанням, чи можна проводити військові операції. Сполучені Штати, ймовірно, наближаються до цього моменту", - заявив Канціане

За його оцінками, на складах залишається від 20 до 25 тисяч Javelin, а 7 тисяч систем, відправлених в Україну, складають приблизно третину від загального запасу.

"На заміну вже поставлених ракет буде потрібно близько трьох-чотирьох років. Якщо США поставлять в Україну ще більше ракет, то часу знадобиться ще більше", - підсумував експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, США активно допомагають Україні в боротьбі проти російських окупантів. Вашингтон надає військову допомогу на мільйони доларів.

Так, 14 квітня президент Джо Байден повідомив, що Вашингтон надасть Києву військову допомогу ще на 800 мільйонів доларів. При цьому на сайті американського оборонного відомства зазначено, що пакет допомоги містить 18 155-мм гаубиць, 40 тисяч боєприпасів, 500 протитанкових ракет Javelin, 200 бронетранспортерів M113, 300 баражуючих дронів Switchblade, 11 вертольотів Мі-17, 10 артилерійських розвідувальних радіолокаційних станцій AN/TPQ-36, дві буксировані радіолокаційні станції AN/MPQ-64.

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