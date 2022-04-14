Сполучені Штати нещодавно надали Україні п'ять Мі-17.

США в рамках нового пакету військової допомоги Україні нададуть вертольоти Мі-17, які раніше призначалися для відправки в Афганістан.

Про це заявив прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

"Ці 11 Мі-17 призначалися для Афганістану. Вони надходять з наших запасів", - сказав він і додав: "Тепер ми направляємо їх Україні".

Представник Пентагону нагадав, що США нещодавно надали Україні п'ять Мі-17.

Кірбі уточнив, що мова не йде про перегін вертольотів Мі-17 в Україну американськими військовими льотчиками.

Раніше президент Джо Байден поінформував свого українського колегу Володимира Зеленського про рішення Вашингтона надати Києву військову допомогу ще на 800 млн дол. Вона містить вертольоти, бронетранспортери і артилерію.

Раніше повідомлялося, що США готові розглянути можливість постачання Україні озброєнь середньої дальності, які здатні завдавати ударів по аеродромах на території Росії.

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