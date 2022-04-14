Україна в рамках нового пакету допомоги отримає від ВМС США дистанційно керований корабель берегової оборони.

У Пентагоні уточнили, яку зброю отримає Україна в рамках нового пакету військової допомоги США на суму 800 млн доларів.

Як повідомляється на сайті американського оборонного відомства, допомога, зокрема, містить 18 155-мм гаубиць, 40 тис. боєприпасів, 500 протитанкових ракет Javelin, 200 бронетранспортерів M113, 300 баражуючих дронів Switchblade, 11 вертольотів Мі-17, 10 артилерійських розвідувальних радіолокаційних станцій AN/TPQ-36, дві буксировані радіолокаційні станції AN/MPQ-64.

Як повідомив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, Україна в рамках нового пакету допомоги отримає від ВМС США дистанційно керований корабель берегової оборони. Такі судна, які не потребують присутності людей на борту і керовані дистанційно, зазвичай використовуються для пошуку і знищення мін, ведення розвідки, пошуку підводних човнів і контролю прибережних вод.

За словами Кірбі, швидше за все, українським військовим потрібна додаткова підготовка для використання гаубиць і РЛС – не дуже складних в експлуатації, проте які раніше не були в розпорядженні української армії.

За його словами, відповідні тренінги будуть організовані "дуже швидко". Кірбі зазначив, що мова, швидше за все, буде йти про відправку окремих представників ЗСУ на європейські бази НАТО для проходження навчання з подальшим поверненням їх в Україну і проведенням масових тренінгів для всіх військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Джо Байден поінформував свого українського колегу Володимира Зеленського про рішення Вашингтона надати Києву військову допомогу ще на 800 млн дол. Вона включає в себе бронетранспортери і артилерію, а також вертольоти, які призначалися для Афганістану.

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