У понеділок, 17 лютого, в аеропорту Торонто під час посадки перекинувся на дах літак авіакомпанії Delta Airlines.

Адміністрація аеропорту Торонто-Пірсон повідомила в мікроблозі X, що інцидент стався під час посадки літака, що прибув з Міннеаполіса. "Аварійні бригади реагують. Всі пасажири та члени екіпажу враховані", - йдеться у повідомленні.

Як пише CTV News, лікарі швидкої допомоги повідомили, що поранення отримали до восьми людей. На місці працює поліція, парамедики формують зону очікування за межами злітно-посадкової смуги.

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