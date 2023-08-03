Майже 200 пасажирів довелося евакуювати з літака після того, як його шини загорілися і лопнули при посадці.

Delta Boeing 757, який прибував в Міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон в Атланті, штат Джорджія, здійснив аварійну посадку з палаючими шасі.

Як повідомляє FlightMode, майже 200 пасажирів довелося евакуювати з літака після того, як його шасі загорілися і лопнули при посадці. Початкові звіти вказують на те, що одна з шин літака лопнула при посадці, а компоненти шасі були гарячими. Пасажири були евакуйовані по аварійних трапах.

"Ми високо цінуємо зусилля нашого льотного екіпажу і співробітників Служби екстреного реагування міжнародного аеропорту Хартсфілд-Джексон в Атланті, які змогли забезпечити безпечну посадку рейсу 1437 в нашому аеропорту", — йдеться в заяві Delta Air Lines.

Пожежа біля аеропорту

25 липня 2023 року на італійському острові Сицилія поблизу аеропорту Палермо, спалахнула лісова пожежа, у зв'язку з чим аеропорт був терміново закритий.

Полум'я, що спалахнуло в районі міста Чинізі, досягло межі аеропорту Фальконе-Борселліно, змусивши владу негайно зупинити весь повітряний рух. Сицилія зіткнулася з палючими температурами, які вплинули на більшу частину Південної Європи. На італійському острові в Катанії на східному узбережжі ртутний стовпчик досягав 47,6°C.

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