Стармер заявив, що саміт G7 у Канаді є можливістю для широкого обговорення питань глобальної безпеки.

Лідери країн "Великої сімки" (G7) обговорять подальші санкції проти Росії, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін не погодиться на переговори про припинення вогню проти України. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише Sky News.

Зазначається, що дорогою на саміт G7 у Канаді британський прем'єр поділився, що ця зустріч є можливістю для широкого обговорення із союзниками питань глобальної безпеки. Також Стармер підтвердив, що саміт відвідає президент України Володимир Зеленський.

"До нас приїжджає президент Зеленський, тож ми матимемо гарну можливість обговорити це питання ще раз усією групою. Моя давня думка полягає в тому, що нам потрібно змусити Росію сісти за стіл переговорів для досягнення безумовного припинення вогню. Це не так просто", - сказав він у розмові з журналістами.

Відео дня

Стармер додав, що санкції проти РФ стануть частиною дискусії на саміті G7, якщо Москва не погодиться сісти за стіл переговорів. Британський прем'єр також заявив, що у нього хороші стосунки з президентом США Дональдом Трампом, що важливо для врегулювання конфліктів, включно з війною в Україні та бойовими діями між Ізраїлем та Іраном.

"Я думаю, що G7 - це наша можливість подивитися на глобальну економіку, безпеку в цій глобальній економіці, торгівлю, а також на інші питання національної безпеки", - підкреслив він.

Крім цього Стармер заявив, що світ вступив у "нову еру оборони і безпеки".

"І я вважаю, що для Великобританії дуже важливо відігравати в цьому провідну роль, і саме цим я і займуся на саміті G7, конструктивно спілкуючись з усіма нашими партнерами", - сказав він.

Санкції проти Росії - важливі новини

Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкрила плани щодо санкцій проти Росії. Вона закликала країни G7 посилити тиск на Москву, щоб домогтися припинення вогню в Україні.

Крім того, спецпредставник Європейського Союзу з питань санкцій Девід О'Салліван говорив про те, що санкції проти РФ з боку блоку будуть ослаблені тільки після того, як в Україні буде мир і мине загроза повторного нападу. Він запевнив, що ЄС не збирається послаблювати санкції заздалегідь.

Вас також можуть зацікавити новини: