Автобус втратив керування, коли прямував до міста Едреміт.

На заході Туреччини перекинувся пасажирський автобус, загинули щонайменше 14 людей. Ще 18 постраждалих госпіталізовані.

Як повідомляє Daily Sabah, трагедія сталася в провінції Баликесір. Автобус втратив керування, коли прямував до міста Едреміт.

Причини трагедії встановлюють правоохоронці.

Раніше в Туреччині сталася смертельна аварія з туристичним автобусом, який прямував до аеропорту Анталії. На момент ДТП в салоні перебували 22 російських туристи, з них дев'ять дітей.

Автобус врізався в загородження, після чого перекинувся і вилетів на зустрічну смугу. В результаті ДТП чотири людини загинули, а ще 16 отримали травми. П'ятеро людей були у важкому стані.

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Всіх постраждалих доставили в лікарні, їм надали медичну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані і поширилися лісові пожежі в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об'єктів, зокрема провінціях Анталья, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

Автор: Дмитро Захаров