За словами турецької влади, користувачі поширювали "неправдиву інформацію" про пожежі та намагалися створити середовище "хаосу".

Головна прокуратура Анкари розпочала розслідування через пости у соціальних мережах. Люди, використовуючи хештег "Допоможіть Туреччині" ("Help Turkey"), зокрема, у Twitter, просили світ допомогти боротися з масштабними пожежами.

У заяві від 5 серпня прокуратура стверджує, що в таких публікаціях країну намагалися показати як "недієздатну" і "викликати паніку, страх та занепокоєння у громадськості", пише Hurriyet Daily News.

"Експертиза встановила, що деякі особи та групи намагаються створити тривогу, страх і паніку серед людей, принизити державу та уряд Турецької Республіки через реальні акаунти або ботів", - йдеться в повідомленні прокуратури. .

За словами турецької влади, ці акаунти поширювали "неправдиву інформацію" про пожежі та намагалися створити середовище "хаосу, провокуючи користувачів соціальних мереж, які чутливо ставились до цієї теми".

Читайте такожУ Греції, Туреччині та на півдні Італії не вщухають лісові пожежі, є загиблі (фоторепортаж)Раніше ці облікові записи схожим чином використовувалися терористичними організаціями, стверджують у прокуратурі. Там також заявили, що візуальний та письмовий контент негативно впливав на моральний дух і мотивацію пожежників та волонтерів, які боролися з вогнем.

Прокуратура вважає, що користувачі соцмереж публікували необґрунтовані звинувачення та новини, що викликають відчай, а демонстрація того, що держава нездатна боротися з пожежею, є злочином.

Висуваються звинувачення в образі державного службовця, образі президента, образі уряду та держави, породженні занепокоєння, страху та паніки серед громадськості й розпалюванні ненависті та ворожнечі.

Зараз правоохоронцям наказано встановити реальні особистості тих, кого підозрюють у злочині.

У Туреччині розгорілися потужні лісові пожежі, зокрема, поблизу популярних серед українців курортів у Бодрумі, Мармарисі, Анталії та Сіде. Також вогонь дістався міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали.

У Мармарисі полум'я розгорілося в безпосередній близькості від житлових районів і готелів. Через це влада оголосила часткову евакуацію місцевих жителів, а також туристів і працівників готелів.

У мережі показали Туреччину до і після пожеж.

Автор: Катерина Комолова