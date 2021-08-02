На момент аварії в автобусі перебували діти.

Смертельна аварія з туристичним автобусом сталася в Туреччині, який прямував в аеропорт Анталії. На момент ДТП в салоні перебували 22 російських туристів, з них дев'ять дітей.

Про це повідомляє видання CNN Turk.

Аварія сталася на трасі D-400. Автобус врізався в загородження, після чого перекинувся і вилетів на зустрічну смугу. В результаті ДТП чотири людини загинули, а ще 16 отримали травми. Попередньо, п'ятеро людей у важкому стані.

Всіх постраждалих доставили в лікарні, їм надали медичну допомогу. Попередньо, п'ятеро людей у важкому стані, в тому числі і водій автобуса.

Читайте такожВідповідальність за пожежі в Туреччині взяла на собі курдська організаціяЯк повідомляв УНІАН, 28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані і поширилися лісові пожежі в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об'єктів, зокрема провінціях Анталья, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

МЗС України закликало українців утриматися від відвідування охоплених пожежею регіонів.

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Автор: Анастасія Горбачова