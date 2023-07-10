Поліція наразі веде розслідування вандалізму невідомих осіб.

У Відні невідомі залишили на автівках українців символи російської агресії – літеру Z.

Як повідомляж австрійський мовник ORF, інцидент стався у віденському районі Донауштадт. Z-свастику залишили на шістьох автомобілях, зареєстрованих в Україні.

"На сьогодні розслідується шість справ за підозрою в пошкодженні майна невідомими зловмисниками", – повідомили у віденській поліції.

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Державне відомство з питань захисту конституції та боротьби з тероризмом також було поінформоване про інциденти.

Що означає літера Z для рашистів

Z називають "новою свастикою, адже росіяни зробили з неї символ кривавої війни. Цивілізований світ асоціює цю літеру із країною-терористом.

Як повідомлялося раніше, у столиці Чорногорії, Подгориці, працівники кафе "Руски Бар" носять робочу форму з символікою російського фашизму - Z. Посольство України надіслало ноту до відповідних органів влади Чорногорії.

Натомість, бунтівники показують невдоволення війною. Наприклад, у мережі з'явилося відео, як чоловік на Уралі перетворив пропагандистську літеру "Z" на слово "AZOV".

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