Невідомий прийшов до військового меморіалу вночі і фарбою з балончика дописав відсутні літери.

У Росії чоловікові не сподобалася рашистька символіка на військовому Меморіалі. Невідомий виправив напис: букву "Z" на танку він перетворив на напис AZOV.

Це сталося в місті Каменськ-Уральський Свердловської області, в ніч на 11 липня, повідомили російські ЗМІ.

Чоловік діяв дуже обережно. Він проклав маршрут, на якому його практично не "зловили" вуличні камери стеження. Щобільше, камера, спрямована саме на меморіал, "чомусь" вийшла з ладу.

Чоловік прийшов до військового меморіалу і фарбою з балончика дописав до букви "Z" відсутні, в результаті чого тепер на танку красується назва батальйону "Азов", який героїчно захищав Маріуполь від окупантів і до останнього тримав оборону.

Напис AZOV на танку місцевій владі, звичайно ж, не сподобалася. Невідомого вже шукає поліція. Однак знайти чоловіка буде складно, адже він був дуже обережний і практично не потрапив на камери стеження.

Якщо ж сміливця спіймають, йому загрожує до трьох років арешту. У РФ такий вчинок інкримінуватимуть як "осквернення" пам'ятників. Більш того, чоловіка можуть навіть звинуватити в "дискредитації" армії окупантів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в окупованому Криму побили російського військового зі Z-свастикою.

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